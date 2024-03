Nel corso di un’operazione antidroga condotta nei quartieri di Napoli, i Carabinieri hanno arrestato un individuo di 34 anni di origini gambiane, Ousman Touray, per detenzione di droga a fini di spaccio. L’arresto è avvenuto in seguito alla scoperta di una quantità significativa di sostanze stupefacenti e denaro contante all’interno della sua abitazione durante una perquisizione. I militari, durante l’ispezione della sua residenza, hanno rinvenuto ben 720 grammi di cocaina, ancora da suddividere e confezionare per la vendita sul mercato illegale, oltre a una somma superiore ai duemila euro in contanti. Di fronte al provvedimento di arresto, Touray ha tentato invano di fuggire, dimostrando chiaramente il suo coinvolgimento nelle attività illegali.

Non contento, una volta portato in caserma, l’uomo ha manifestato un comportamento aggressivo, danneggiando la struttura. Ha colpito più volte la paratia centrale protettiva a testate e ha sfondato una porta all’interno dell’ufficio. Solo dopo l’intervento dei soccorsi del 118 per verificare le sue condizioni fisiche, i militari hanno proceduto con il trasferimento del soggetto in carcere.

L’accusa nei confronti di Ousman Touray è molto grave, poiché la detenzione di una tale quantità di droga, unita all’evidente intento di commercializzarla, rappresenta un serio pericolo per la sicurezza pubblica e per la salute dei cittadini.