Nelle prime ore di questa notte, un violento tornado ha colpito l’aeroporto di Trapani Birgi, causando danni significativi e interruzioni nelle operazioni aeroportuali. Con raffiche di vento che hanno raggiunto velocità fino a 150 chilometri orari, il tornado ha divelto lamiere di copertura, sradicato alberi e danneggiato la segnaletica verticale. Numerose auto sono finite colpite da detriti volanti, provocando ulteriori danni e disagi. Il personale di manutenzione di Airgest, l’ente che gestisce l’aeroporto, sta attualmente lavorando senza sosta per ripristinare la normale operatività dell’aeroporto e garantire che i voli possano riprendere regolarmente. Grazie alla collaborazione con i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, stanno anche creando percorsi alternativi per consentire ai passeggeri di accedere al terminal e imbarcarsi per i loro voli.

Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ha rilasciato una dichiarazione in cui invita i passeggeri a presentarsi al terminal con largo anticipo, per compensare eventuali ritardi causati dai danni subiti dall’aeroporto. Ha inoltre esortato i viaggiatori a seguire scrupolosamente i percorsi alternativi stabiliti per garantire un accesso sicuro alla struttura.