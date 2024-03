Nella giornata odierna lungo la strada statale 7bis “di Terra di Lavoro”, specificamente nel tratto compreso tra Nola e Villa Literno, si è verificato un incidente stradale che ha reso necessaria la chiusura provvisoria dello svincolo per l’autostrada A1 “Milano-Napoli” in direzione di Napoli. L’incidente ha coinvolto tre autovetture e ha causato il ferimento di due persone, le cui condizioni sono attualmente oggetto di cure mediche. Al momento, le cause dell’incidente sono oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti al fine di determinare le circostanze esatte che hanno portato all’evento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, le squadre delle forze dell’ordine e il personale di Anas per coordinare le operazioni di soccorso e ripristinare la regolare circolazione stradale il prima possibile. È fondamentale garantire la massima sicurezza e assistenza alle persone coinvolte nell’incidente, nonché ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile per ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti e i trasportatori che utilizzano la strada.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare massima attenzione e rispettare le indicazioni delle autorità sul posto, evitando di avvicinarsi all’area interessata dall’incidente e, se possibile, cercando percorsi alternativi per evitare ritardi e congestioni.