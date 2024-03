Nel cuore della notte, intorno alle 3:00, un incendio ha scosso la tranquilla località di Pontecagnano, coinvolgendo tre autovetture parcheggiate nei pressi di una rinomata pizzeria sita in via Potenza. Le fiamme, la cui causa è ancora da stabilire, hanno rapidamente avvolto i veicoli, mettendo a rischio anche lo stabile sovrastante. I Vigili del Fuoco di Salerno sono intervenuti prontamente per fronteggiare l’emergenza, adoperandosi per evitare ulteriori danni alla struttura circostante. Il calore sprigionato dalle fiamme ha danneggiato parte della facciata dell’edificio, causando il distacco dell’intonaco.

Le squadre dei caschi rossi hanno lavorato con tempestività e determinazione per mettere in sicurezza l’area, transennando con nastro segnaletico e circoscrivendo il perimetro dell’incendio. Solo dopo aver completamente raffreddato le carcasse delle auto e assicurato che non vi fosse più alcun pericolo, hanno lasciato il luogo dell’incidente. Al momento, le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incendio e valutare l’entità dei danni provocati.