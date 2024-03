Un altro tragico incidente ha scosso il corso Vittorio Emanuele, confermando la pericolosità di questa importante arteria cittadina. La vittima di questo incidente è una donna di 43 anni di nome Alessia V., che è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali all’altezza del civico 118. Era dirigendosi in via Arco Mirelli quando è stata colpita da una moto Triumph 2500 guidata da un uomo di 53 anni. L’impatto è stato devastante: la donna è stata sbalzata violentemente sul selciato e, a causa delle gravi ferite riportate, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove è stata ricoverata in condizioni critiche con codice rosso e prognosi riservata.

Le autorità hanno prontamente agito ritirando la patente al conducente della moto e mettendo la moto stessa sotto sequestro. Attualmente, la sezione infortunistica della Polizia municipale sta conducendo le indagini sull’incidente, cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Sono in corso richieste di visionare i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire preziosi dettagli sull’accaduto. Inoltre, è stato richiesto l’esito degli esami tossicologici per il centauro, al fine di valutare eventuali fattori aggiuntivi che potrebbero aver contribuito all’incidente.

Purtroppo, questo non è il primo incidente ad accadere sul corso Vittorio Emanuele negli ultimi tempi. Questa strada, una delle principali vie di collegamento tra il centro storico e Piedigrotta, è diventata teatro di tragedie simili. È di pochi giorni fa, infatti, l’incidente in cui una ragazzina è rimasta coinvolta mentre attraversava sulle strisce pedonali. Ora, purtroppo, è toccato a una donna adulta essere vittima di questo pericoloso tratto stradale.