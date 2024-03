Venerdì sera verso le ore 23 in via Mergellina, all’altezza del ristorante Ciro, un’auto che procedeva a folle velocità ha travolto altre due vetture ferme in doppia fila. Uno dei conducenti, che stava salendo sulla propria auto in sosta, è finito sbalzato dalla portiera e rimanendo ferito è stato soccorso dal 118 che lo ha trasportato in ospedale. Il pirata della strada è riuscito a dileguarsi e a far perdere le sue tracce.

“L’inciviltà regna sovrana in particolare nei fine settimana di movida e questo incidente ne è ulteriore testimonianza. Da un lato abbiamo un pirata della strada che procedeva a velocità folle nel traffico cittadino e tra i tantissimi pedoni che affollano il lungomare di sera; dall’altro abbiamo due vetture parcheggiate in doppia fila con la complicità e l’assistenza dei parcheggiatori abusivi cui sono affidate addirittura le chiavi, come emerge dalle prime testimonianze dell’incidente. Un mix di inciviltà insopportabile che vede una vergognosa connivenza di una parte della cittadinanza e che solo per un caso non si è trasformato nell’ennesima tragedia”. Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e del consigliere di Europa Verde della I Municipalità Lorenzo Pascucci, giunto sul luogo dell’incidente per verificare l’accaduto.

“Ma quello che ci lascia sconcertati è la totale assenza di forze dell’ordine in un luogo come Mergellina che ha fatto registrare gravissimi episodi di cronaca negli ultimi tempi, tra i quali l’uccisione del giovane Francesco Pio Maimone che proprio venerdì mattina abbiamo ricordato deponendo fiori nel punto in cui è finito ammazzato. Contro la sosta selvaggia gestita dai parcheggiatori abusivi e i pirati della strada serve il pugno duro. Continueremo a chiedere una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei fine settimana a Mergellina e attendiamo risposte concrete da chi è deputato a tutelare la sicurezza dei cittadini”.