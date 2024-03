La tranquilla giornata di shopping per Regina Pietra, una bambina di soli sette anni, si è trasformata in un’inesorabile tragedia sulla Via Pontina Vecchia. Accompagnata dalla mamma e dal fratellino di cinque anni, Regina ha trovato la morte a pochi passi da casa, in un incidente che ha lasciato un segno di dolore e sgomento nella comunità locale. Le ultime parole della piccola Regina, prima di perdere i sensi, sono state rassicuranti nei confronti della mamma: “Mamma, non ti preoccupare, va tutto bene”. Tuttavia, quel momento di tranquillità è straziato dall’impatto violento che ha segnato la fine della sua giovane vita. Nonostante gli sforzi disperati dei medici, il trauma al torace riportato durante lo schianto si è rivelato fatale, lasciando un vuoto insopportabile nella vita della famiglia Pietra.

La mamma di Regina, ricoverata in terapia intensiva al San Camillo, e il fratellino, con un braccio rotto, stanno lottando per riprendersi da questa terribile esperienza. Nel frattempo, gli inquirenti stanno indagando sull’incidente e sui conducenti delle auto coinvolte. Sebbene i test alcolemici siano risultati negativi, l’analisi ha rilevato la presenza di oppiacei nel sangue dei conducenti, un effetto collaterale degli analgesici somministrati in seguito all’incidente.

Il sostituto procuratore di Velletri, Antonio Bufano, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato contro ignoti, ma potrebbe presto concentrare le indagini sui conducenti delle due auto coinvolte nell’incidente: una Lancia Libra che non ha rispettato lo stop e una Mercedes 220 che, secondo le indagini, avrebbe superato del doppio i limiti di velocità.

Le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza hanno catturato l’orrore dell’incidente, mostrando la Lancia Libra che non rispetta lo stop e la Mercedes 220 che invade la corsia opposta prima di impattare violentemente contro la Mercedes Classe A con a bordo la piccola Regina e la sua famiglia. Le immagini, ora nelle mani del sostituto Bufano, sono cruciali per comprendere la dinamica dell’incidente e determinare le responsabilità.

La comunità locale è scossa dal tragico destino di Regina Pietra. Molti hanno espresso il loro dolore lasciando doni e messaggi di solidarietà sul luogo dell’incidente, dimostrando quanto profondamente sia stata colpita da questa perdita insensata.