A Brusciano situata nella provincia di Napoli, un intervento dei carabinieri ha sventato un furto in un appartamento di via Giuseppe Ungaretti. La pronta risposta delle forze dell’ordine ha portato alla scoperta di tre individui impegnati nell’atto criminale. I carabinieri della stazione di Marigliano sono stati allertati da segnalazioni riguardanti la presenza di topi d’appartamento nell’edificio. Giunti sul luogo in pochi minuti, hanno sorpreso i malviventi mentre stavano tentando di mettere in atto il loro piano.

Nonostante il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, due dei ladri hanno cercato di fuggire, ma uno di loro, un 31enne già noto alle autorità e precedentemente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato prontamente fermato. Durante la perquisizione dell’appartamento, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato numerosi attrezzi utilizzati per lo scasso, confermando il tentativo di furto da parte dei malviventi.

Al momento, le indagini sono in corso per individuare e catturare i complici dell’uomo arrestato. Nel frattempo, il sospettato è stato trasferito in carcere, dove dovrà rispondere delle accuse di furto ed evasione.