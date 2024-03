Lungo la strada statale “7/bis di Terra di Lavoro2” – asse mediano Nola-Villa Literno, precisamente al chilometro 30,700 nel territorio comunale di Caivano, si è verificato un incidente che ha causato notevoli disagi al traffico. L’Agenzia Nazionale per le Strade (ANAS) ha informato che la situazione critica è generata da un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, il cui conducente ha perso il controllo del veicolo e ha impattato contro le barriere, danneggiandole, ma fortunatamente rimanendo illeso.

L’incidente ha causato una congestione del traffico in direzione di Acerra, con una serie di rallentamenti tra i banchi e le barriere, in prossimità dell’innesto con l’autostrada A1 “Milano-Napoli”. La presenza di banchi e barriere ha ulteriormente complicato la situazione, aumentando i disagi per gli automobilisti diretti verso Acerra.

Il mezzo coinvolto nell’incidente è rimosso dalla carreggiata, ma il traffico rimane congestionato a causa delle ripercussioni dell’evento. Per garantire la sicurezza e la regolamentazione della circolazione, sul luogo dell’incidente è presente del personale dell’ANAS che sta coordinando le operazioni di gestione del traffico.