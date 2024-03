Un grave incidente stradale ha bloccato la circolazione lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, precisamente nel tratto compreso tra Ferentino e Ceprano, nella provincia di Frosinone, in direzione Napoli. L’evento si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 23 marzo, intorno alle ore 9, coinvolgendo un camion che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è ribaltato, bloccando completamente la carreggiata. Il conducente del camion è rimasto ferito nell’incidente ed è prontamente soccorso, anche se al momento non sono disponibili informazioni dettagliate sulle sue condizioni di salute.

A seguito dell’incidente, l’autostrada A1 è chiusa nel tratto interessato, ossia tra Ferentino e Ceprano (chilometro 626), causando disagi e lunghe code nella zona. Gli automobilisti diretti da Roma verso Napoli sono invitati a deviare sulla strada statale 6 Casilina in direzione di Ceprano, dove avrebbero poi potuto rientrare sull’autostrada A1 dopo aver lasciato l’uscita obbligatoria a Ferentino.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale sanitario con mezzi di soccorso, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia della Direzione di Tronco di Fiano Romano. Gli sforzi coordinati di queste squadre hanno mirato sia a prestare assistenza ai feriti che a ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Tuttavia, date le circostanze dell’incidente, si è resa necessaria una chiusura prolungata dell’autostrada per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità.