Intorno alle 6:30, un incidente stradale ha interrotto temporaneamente la routine sulla Statale Sannitica, nei pressi della rotonda che conduce al casello autostradale di Caserta Sud. Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta prontamente per gestire la situazione. All’arrivo sul luogo dell’incidente, i Vigili del Fuoco si sono trovati di fronte a uno scenario di emergenza: un autocarro destinato al trasporto di merci deperibili aveva perso il controllo, finendo fuori strada e bloccando parzialmente la carreggiata. Le cause esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine.

La priorità per i Vigili del Fuoco era garantire la sicurezza sul luogo dell’incidente. Dopo aver isolato l’area e assicurato il veicolo pesante, è richiesta l’assistenza di un’autogru dalla sede centrale del Comando per rimuovere l’autocarro e ripristinare la viabilità.

Durante le operazioni di soccorso, il traffico veicolare è interrotto temporaneamente per consentire ai soccorritori di lavorare in sicurezza. Grazie alla prontezza e alla professionalità dei Vigili del Fuoco, la carreggiata è liberata e resa nuovamente accessibile al traffico, permettendo a automobilisti e camionisti di riprendere il loro viaggio in sicurezza.