Scafati segnata da una violenta sparatoria che ha avuto luogo nella centralissima via De Gasperi. I colpi sono esplosi da un’auto in movimento e hanno colpito Marcello Adini, un individuo noto alle autorità per il suo coinvolgimento in passato in un’inchiesta sull’omicidio di Armando Faucitano nel 2015. Nonostante Adini fosse stato assolto dalla Corte d’Assise di Salerno, il suo nome era nuovamente al centro dell’attenzione. A riportare la notizia è ottopagine.it. L’aggressione è avvenuta intorno alle 17 mentre Adini si trovava in via De Gasperi. È stato colpito al braccio e, superficialmente, alla nuca da due colpi d’arma da fuoco. Gli investigatori sospettano che l’aggressore abbia agito con l’intento di uccidere, data la pericolosità dell’attacco.

Fortunatamente, Adini ha riportato ferite lievi e non è in pericolo di vita. Dopo il tentativo di allontanarsi a piedi dalla scena, ha richiesto l’intervento del 118 ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Nocera Inferiore per ricevere cure e sottoporsi a un intervento chirurgico per la rimozione dei proiettili.

Poco dopo, i carabinieri sono stati avvisati dai vigili del fuoco che un’auto poco distante era andata in fiamme. L’auto, successivamente identificata come quella coinvolta nella sparatoria, è stata trovata rubata ed è stata posta sotto sequestro.

I carabinieri della sezione operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore sono al lavoro per individuare i responsabili dell’aggressione. Il movente rimane al momento oggetto di indagine, con gli investigatori che considerano possibili legami con la recente vicenda processuale di Adini, ma non escludono altre ipotesi.