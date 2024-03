Nella notte appena trascorsa, i vigili del fuoco di Avellino sono chiamati in azione nel comune di Lapio, precisamente in contrada Casale Monaci, per intervenire su un incidente stradale che ha coinvolto diverse vetture. L’incidente è avvenuto poco dopo le due di notte e ha visto una vettura perdere il controllo e sbandare, colpendo altre due auto parcheggiate prima di ribaltarsi. All’interno del veicolo incidentato c’erano due giovani trentenni, di cui una donna, che sono rimasti feriti nell’impatto. Immediatamente chiamati i vigili del fuoco che si sono recati sul luogo dell’incidente per prestare soccorso alle persone coinvolte e mettere in sicurezza la zona. La donna ferita è trasportata all’ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure mediche necessarie.

Per il recupero del veicolo incidentato si è reso necessario l’intervento dell’autogru proveniente dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Avellino. Contestualmente, i carabinieri intervenuti hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità.

L’incidente evidenzia l’importanza della prontezza e dell’efficacia delle forze di soccorso e di controllo del territorio in situazioni di emergenza stradale. La collaborazione tra vigili del fuoco, personale medico e forze dell’ordine è fondamentale per garantire un intervento rapido ed efficace in caso di incidenti, contribuendo così a salvaguardare la sicurezza e la salute dei cittadini.