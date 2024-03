Mario Mari, 24 anni, e Nicola Cirillo, 25 anni, entrambi residenti a Boscoreale, sono arrestati dagli agenti del Commissariato di Torre Annunziata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso di un’operazione di controllo del territorio in via Vittorio Veneto, i due giovani sono notati a bordo di uno scooter e, al tentativo di eludere il controllo, sono scattati inseguiti da parte degli agenti. Durante la breve fuga, il conducente dello scooter ha lanciato un involucro sulla strada, ma è rimasto comunque bloccato dagli operatori. All’interno dei suoi effetti personali sono trovati cinque involucri di marijuana, con un peso totale di circa 6 grammi, oltre a un altro involucro contenente circa un grammo di cocaina.

Successivamente è effettuata una perquisizione presso la loro abitazione, dove è trovato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Le indagini hanno rivelato che Mari era incaricato della consegna delle sostanze stupefacenti, mentre i suoi ordini provenivano da un altro individuo.

Una perquisizione presso l’appartamento del presunto capo ha portato al rinvenimento di ulteriori sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e hashish, oltre a un bilancino di precisione e una somma di denaro contante.

Durante l’operazione di controllo, gli agenti hanno anche sorpreso E. C., convivente di uno degli indagati, mentre cercava di disfarsi di una busta contenente marijuana. Anche lei è denunciata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.