Un’azione rapida e coraggiosa del personale del Distaccamento Polizia Stradale di Nola ha portato all’arresto di un individuo coinvolto in una serie di reati, incluso il tentato furto con la modalità della “truffa dello specchietto”. Durante un normale servizio di controllo del territorio lungo la statale 162 direzionale nel Comune di Acerra, gli agenti hanno notato due autovetture parcheggiate con i rispettivi conducenti, un uomo e una donna, in un’animata discussione. Sospettando un possibile tentativo di truffa, noto come “truffa dello specchietto”, gli agenti si sono avvicinati ai due individui. Tuttavia, all’arrivo degli agenti, l’uomo è risalito repentinamente in auto e ha cercato di fuggire in retromarcia sulla corsia di emergenza, mettendo in pericolo la sicurezza stradale e ignorando la presenza di numerosi pedoni.

Una folle corsa è iniziata per le vie cittadine di Acerra, durante la quale l’uomo ha speronato più volte il veicolo di servizio della polizia, mettendo a repentaglio la vita degli agenti e degli altri utenti della strada. Alla fine, dopo aver abbandonato il veicolo ad un incrocio, l’uomo ha tentato la fuga a piedi ma è inseguito e bloccato dagli agenti, non senza difficoltà.

Successivamente, è emerso che l’uomo aveva anche costretto un’altra conducente a fermarsi dopo aver sentito un rumore al veicolo, tentando di estorcere denaro per ipotetici danni al veicolo. In seguito agli avvenimenti, un 31enne di nazionalità rumena è finito arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, oltre che denunciato per tentata truffa.