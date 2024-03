Una storia di sospetto, tradimento e coraggio emerge da Vitulazio, nel Casertano, dove una madre ha denunciato il proprio figlio per tentativi di avvelenamento e maltrattamenti in famiglia. Il 35enne è arrestato dai Carabinieri, mettendo fine a una situazione di abusi e minacce che la donna ha subito per troppo tempo. La vicenda ha avuto inizio quando la madre ha cominciato a sospettare delle intenzioni del figlio, che aveva allestito un laboratorio chimico artigianale in soffitta. Temendo per la propria vita, la donna ha deciso di installare una telecamera nella cucina di casa, scoprendo così le prove dei maltrattamenti subiti.

Le immagini catturate dalle telecamere hanno rivelato che il figlio aveva aggiunto polverina bianca nel cibo della madre in una circostanza, e in un’altra aveva spruzzato del detersivo sul cibo destinato a lei. Queste scoperte hanno confermato i sospetti della donna e l’hanno spinta a denunciare il figlio ai Carabinieri.

Non è la prima volta che la madre subisce abusi da parte del figlio: in passato, il 35enne l’aveva aggredita fisicamente e minacciata con una carabina. Tuttavia, questa volta la madre ha raccolto le prove necessarie per far valere i suoi diritti e proteggere la propria vita.

I Carabinieri hanno immediatamente agito dopo la denuncia della donna, conducendo un’indagine approfondita che ha portato al sequestro delle prove del crimine. Sono stati rinvenuti le polverine bianche, le ampolle contenenti sostanze sospette e la carabina utilizzata per minacciare la madre.