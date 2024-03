Nel cuore del maestoso Parco Nazionale del Vesuvio, un’ordinaria giornata di raccolta di asparagi si è trasformata in un’avventura epica per Giuseppe, un 67enne proveniente da Torre del Greco. Giuseppe, appassionato di escursioni e raccolta di erbe selvatiche, si era avventurato nel fitto bosco del parco per raccogliere deliziosi asparagi selvatici. Tuttavia, ciò che doveva essere un’esperienza tranquilla si è trasformata in un momento di pericolo quando una caduta improvvisa lo ha reso incapace di muoversi.

Con coraggio e prontezza d’animo, Giuseppe ha lanciato una chiamata di aiuto alla Centrale Operativa della Questura di Napoli. In breve tempo, gli agenti dei Commissariati di Torre del Greco e di Portici-Ercolano hanno risposto prontamente al suo appello.

Navigando attraverso la densa vegetazione del bosco, gli agenti hanno percorso sentieri impervi e difficoltosi per raggiungere la posizione segnalata. Dopo un’ardua ricerca a piedi, hanno finalmente trovato Giuseppe, intrappolato tra gli alberi a causa della caduta.

Nonostante le ferite e la frattura, Giuseppe è stato immediatamente assistito dagli agenti e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Il suo spirito coraggioso e la sua determinazione hanno impressionato coloro che lo hanno soccorso.

“Ringrazio di cuore gli operatori per avermi salvato,” ha dichiarato Giuseppe, visibilmente commosso dall’esperienza. “Il mio appuntamento con gli asparagi è rimandato, ma sono grato per essere ancora qui”.