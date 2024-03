In un contesto di crescente inflazione e cambiamenti economici internazionali, il Governo italiano ha adottato una serie di misure volte ad alleviare le difficoltà finanziarie dei cittadini e garantire un accesso equo alla tecnologia e alla connettività. Tra questi, spiccano il Bonus PC e il Bonus Internet, due incentivi mirati a favorire l’acquisto di apparecchiature informatiche e a promuovere l’accesso a servizi internet veloci e affidabili. Il Bonus PC, del valore di 300 euro all’anno, è destinato agli studenti iscritti a istituti scolastici superiori o università che desiderano acquistare un computer fisso o portatile, sia nuovo che usato. Tuttavia, per poter beneficiare di questo incentivo, è necessario che il richiedente abbia un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ai 20.000 euro annui. La domanda può essere presentata online o tramite l’app IO, fornendo i dati personali e bancari necessari per l’accredito del bonus, oltre alla documentazione comprovante l’ISEE.

Il Bonus Internet, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite Infratel, offre un voucher del valore di 100 euro per agevolare l’accesso alla connettività. Questo incentivo non è riservato solo agli studenti, ma è esteso a diverse categorie di persone, tra cui le famiglie prive di servizi di connettività, gli individui con una connessione internet inferiore a 30 Mbit/s e coloro che cercano una connessione in fibra con un abbonamento di almeno 300 Mbit/s. Il bonus copre il costo di attivazione e i canoni di servizio per un periodo di 24 mesi e può essere trasferito in caso di cambio di abbonamento.