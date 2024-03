I sindaci della Penisola Sorrentina si trovano di fronte a una decisione cruciale per gestire l’afflusso turistico e garantire la sicurezza delle strade. Su indicazione del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, sono chiamati ad adottare le targhe alterne e a vietare la sosta sulle strade più strette della zona costiera. L’obiettivo di queste disposizioni è quello di limitare il traffico e garantire una circolazione più fluida, specie durante i periodi di maggiore affluenza turistica. Inoltre, una delle decisioni più significative è l’introduzione del divieto di accesso per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate nella Penisola Sorrentina, una misura destinata a alleviare il carico sulle strade più strette e ad evitare il rischio di congestioni.

Anche i pullman turistici non sfuggono alle restrizioni: il numero massimo di passeggeri ammessi a bordo è fissato a 50, al fine di garantire una maggiore sicurezza e ridurre l’impatto del trasporto su strada.

Il Prefetto Di Bari ha coordinato un incontro con l’assessore regionale al Turismo, Felice Casucci, i sindaci dei comuni della Penisola Sorrentina, i rappresentanti dell’ANAS, della Polizia Stradale e delle organizzazioni di autotrasportatori. Durante questa riunione è stato deciso che l’ANAS emetterà un’ordinanza simile per la tratta di sua competenza, contribuendo così all’attuazione delle misure di controllo del traffico.

Inoltre, il Comune di Vico Equense ha annunciato l’apertura del viadotto di cantiere di Seiano e il divieto di circolazione dei mezzi che trasportano materiali infiammabili nelle gallerie per i mesi estivi, un ulteriore passo per garantire la sicurezza e fluidità della circolazione.

Per affrontare al meglio le sfide legate alla gestione del traffico, è prevista un’altra riunione a breve. Questo ulteriore incontro sarà cruciale per definire ulteriori strategie e misure atte a prevenire ingorghi e disagi lungo le strade di accesso alla Penisola Sorrentina, garantendo un’esperienza più sicura e piacevole per i residenti e i visitatori.