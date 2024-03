Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge di Semplificazione, che comprende una serie di misure volte a migliorare l’istruzione non solo a Napoli, ma in tutto il territorio italiano. Questo pacchetto di riforme mira a snellire le procedure burocratiche e ad implementare la digitalizzazione dei processi scolastici, con particolare attenzione alle iscrizioni online da parte delle famiglie e alla gestione dei documenti scolastici. Una delle novità più significative è l’introduzione della nuova piattaforma unica “Famiglie e studenti”, che consentirà alle famiglie di effettuare le iscrizioni al primo e al secondo ciclo di istruzione in modalità telematica a partire dal prossimo anno scolastico. Questo sistema semplificato renderà più agevole e rapida la procedura di iscrizione, riducendo il carico amministrativo per le scuole e le famiglie.

Il disegno di legge mira anche a contrastare il fenomeno dei cosiddetti “diplomifici” attraverso un sistema di valutazione più rigoroso per gli istituti scolastici, con particolare attenzione a quelli con alti tassi di abbandono scolastico, come riscontrato a Napoli. Saranno adottati maggiori controlli sulle attività di formazione professionale, al fine di contrastare l’erogazione di diplomi facili e garantire un livello di istruzione di qualità.

Inoltre, l’Ufficio Scolastico Regionale sarà autorizzato a consentire una sola classe terminale collaterale per ogni indirizzo di studio in una scuola paritaria, al fine di garantire una maggiore coerenza e qualità nell’offerta formativa. Gli studenti potranno sostenere esami di idoneità per un massimo di due anni successivi all’anno di ammissione, mentre sarà introdotta la pagella elettronica, il registro online e il protocollo informatico obbligatori per tutte le scuole.