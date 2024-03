L’aggressione avvenuta ieri mattina in via Giacomo Leopardi a Fuorigrotta ha messo in luce un problema diffuso e preoccupante: l’aggressione verbale e fisica subita da un autista della linea 180 dell’Anm da parte di un individuo che ha reagito violentemente alla richiesta di spostare l’auto parcheggiata in modo selvaggio sulla fermata dell’autobus. Questa non è la prima volta che un autista dell’Anm subisce un’aggressione simile. Troppo spesso, infatti, gli autisti si trovano ad affrontare situazioni di inciviltà da parte di automobilisti che parcheggiano in modo irresponsabile, mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri e degli stessi autisti.

La situazione è particolarmente critica nelle fermate degli autobus, dove l’inciviltà dei parcheggiatori selvaggi impedisce agli autisti di effettuare le fermate in sicurezza, secondo le norme del codice della strada. È paradossale notare che alcune di queste fermate si trovino proprio dinanzi alla Direzione Anm e nelle vicinanze della sede della Polizia Municipale di Fuorigrotta, eppure non si registra alcun intervento da parte delle autorità competenti per risolvere il problema.

L’autista coinvolto nell’episodio di ieri mattina ha già subito in passato aggressioni simili, denunciandole prontamente. Tuttavia, ha deciso di non denunciare l’accaduto alle autorità questa volta, temendo di ritrovarsi nuovamente solo ed umiliato e di dover affrontare costi legali senza il sostegno dell’Anm.