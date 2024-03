La partita tra Napoli e Juventus ha regalato agli appassionati di calcio un’esperienza intensa e ricca di colpi di scena, culminando con la vittoria del Napoli per 2-1. Tuttavia, mentre sul campo si svolgeva una battaglia sportiva appassionante, fuori dal terreno di gioco si è verificato un episodio molto spiacevole. Diego Paura, responsabile della sezione spettacoli de Il Roma, ha reso pubblico sui social un grave incidente: un presunto tifoso del Napoli avrebbe sputato in direzione del professore Paolo Antonio Ascierto, entrambi presenti al gate di ingresso dello stadio Maradona per la partita Napoli-Juventus. Il motivo di questo gesto sarebbe stato il supporto dichiarato del professore nei confronti della Juventus.

Si tratta di un episodio vergognoso e deplorevole da condannare senza mezzi termini. Il calcio è uno sport che dovrebbe unire le persone, indipendentemente dalle preferenze di squadra. Il mancato rispetto per il prossimo e il ricorso alla violenza verbale o fisica sono comportamenti inaccettabili che non hanno posto nel contesto sportivo o in qualsiasi altro ambito della vita quotidiana.