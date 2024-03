La sparatoria avvenuta martedì sera a Giugliano ha lasciato due feriti, Gennaro Giappone, trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Aversa, e suo zio Francesco Giappone, noto come Kekko Dany, cantante neomelodico, ferito alle gambe. Francesco Giappone ha riportato una ferita da arma da fuoco allo stinco sinistro, considerata guaribile in dieci giorni dai medici del Pronto Soccorso, che hanno identificato la ferita tramite radiografie. Sul luogo della sparatoria, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un’ogiva e due bossoli, mentre continuano gli accertamenti per fare chiarezza sulla dinamica dell’evento.

Inizialmente, Kekko Dany aveva smentito di essere coinvolto nel raid, definendo le notizie “fake news”, ma tale affermazione è smentita dai carabinieri, che hanno confermato il suo coinvolgimento. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la sequenza degli eventi, valutando due ipotesi principali: una lite per motivi personali sfociata in sparatoria e un tentativo di rapina.

Gennaro Giappone, già noto alle forze dell’ordine per reati precedenti, sostiene l’ipotesi del tentativo di rapina. Difeso dall’avvocato Luigi Poziello e in passato era sottoposto all’obbligo di firma a seguito di arresti per detenzione di armi e coltivazione di sostanze stupefacenti.

Nonostante le dichiarazioni dei social media, Kekko Dany è coinvolto nella vicenda, e gli investigatori stanno lavorando per individuare i responsabili dell’aggressione contro zio e nipote. Kekko Dany, noto per il suo successo musicale, ha riscosso particolare fama su YouTube, soprattutto con il brano “Sto meglio senza e te”.