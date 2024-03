Notte di paura a Polvica a Nola. Il silenzio è interrotto da un attacco armato diretto contro l’abitazione di Erasmo Scotti, un consigliere comunale di maggioranza a Nola. La scorsa notte, ignoti hanno aperto il fuoco contro il garage della sua abitazione, sparando quattro colpi d’arma da fuoco. Scotti, 34 anni, è già purtroppo protagonista di episodi simili in passato, tra cui l’incendio doloso di due veicoli. Quest’ultimo attacco, tuttavia, rappresenta un’escalation preoccupante della violenza contro il consigliere comunale. Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri della compagnia di Nola e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, sono immediatamente intervenuti sulla scena per avviare le indagini sull’accaduto. Al momento, non sono chiare le motivazioni dietro questo atto criminale e si stanno esaminando tutte le piste possibili per individuare i responsabili.

L’attacco alla casa di Scotti solleva seri interrogativi sulla sicurezza dei rappresentanti pubblici e sull’incolumità delle istituzioni locali. Si tratta di un evento che non solo mette in pericolo la vita e l’incolumità delle persone coinvolte, ma mina anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche.

Il sindaco e le autorità locali hanno condannato fermamente l’atto di violenza e hanno espresso solidarietà e sostegno al consigliere Scotti e alla sua famiglia. Si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso e ci si augura che i responsabili vengano individuati e portati alla giustizia al più presto possibile.