Nonostante fosse agli arresti domiciliari, un pusher di 49 anni è stato arrestato dalla polizia di San Giuseppe Vesuviano per continuare a spacciare droga. L’uomo, identificato come P.D., è stato trovato in possesso di circa 55 grammi di hashish. Le autorità hanno avviato le indagini dopo aver notato un insolito viavai di persone nei pressi della residenza del sospettato. Gli agenti hanno quindi deciso di pedinare uno degli acquirenti, che li ha condotti fino alla casa del pusher. Tuttavia, una volta resosi conto della presenza della polizia, l’uomo ha cercato di sbarazzarsi delle prove gettando gli involucri di hashish dal balcone. Fortunatamente, gli agenti sono stati in grado di recuperarli prontamente.

P.D., originario di Castellammare di Stabia e con precedenti penali, è immediatamente arrestato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Attualmente è trasferito nel carcere di Poggioreale, in attesa di ulteriori sviluppi del caso.