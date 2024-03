Nella notte scorsa, nel corso di un servizio di perlustrazione e controllo del territorio condotto da una pattuglia della tenenza locale dei Carabinieri, è finita arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio M. C., una donna di 37 anni residente a Casalnuovo e già nota alle forze dell’ordine per reati simili. L’arresto è avvenuto nel “Parco Macello”, situato in via Arcora a Casalnuovo, dove i militari hanno intercettato la donna e proceduto a una perquisizione. Durante la perquisizione, sono trovate addosso a Maria Cangiano ben 58 dosi di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, hashish, cocaina e crack. La quantità di droga sequestrata indicava un’evidente attività di spaccio, con un assortimento che poteva soddisfare le esigenze di vari consumatori.

Dopo l’arresto, la spacciatrice è accompagnata in caserma per le formalità di rito. Ora dovrà affrontare l’udienza di convalida dell’arresto, dove verranno valutate le prove e le circostanze dell’operazione condotta dai Carabinieri. Se confermata, la donna dovrà rispondere delle accuse di detenzione di droga a fini di spaccio, reato che comporta gravi conseguenze legali.