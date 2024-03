I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno effettuato due arresti a Montoro, entrambi connessi a situazioni di illegalità. Il primo arresto è avvenuto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e ha coinvolto un uomo di 61 anni residente a Ottaviano. I militari hanno notato un comportamento sospetto dell’uomo mentre si trovava in sosta a bordo della sua auto e hanno deciso di procedere con un controllo. Durante tale operazione, il 61enne, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di disfarsi di un involucro sottovuoto gettandolo dal finestrino del veicolo. Tuttavia, i carabinieri sono riusciti a recuperare l’involucro, che conteneva oltre 30 grammi di cocaina. Inoltre, l’uomo è trovato in possesso di 600 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita di spaccio. Sia la droga che il denaro sono sequestrati e il 61enne è finito arrestato.

Il secondo arresto è eseguito nei confronti di un uomo di 46 anni del posto, sorpreso dai carabinieri presso l’abitazione del padre nonostante fosse sottoposto a un divieto imposto dall’autorità giudiziaria. Questo comportamento costituisce una violazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare, e di conseguenza l’uomo è arrestato.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, entrambi gli arrestati sono associati alla casa circondariale di Bellizzi Irpino, in attesa delle ulteriori disposizioni dell’autorità giudiziaria. Questi arresti rappresentano un ulteriore impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine e garantire la sicurezza della comunità locale.