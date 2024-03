Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, nell’ambito dei controlli antimafia sull’esecuzione degli appalti finanziati dal Pnrr, ha disposto la sospensione del cantiere dei lavori di ristrutturazione di una scuola a Somma Vesuviana. La Dia ha coordinato l’intervento del Gruppo interforze (costituito presso la Prefettura con componenti della Dia, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro e Provveditorato alle opere pubbliche) che ha eseguito un decreto di accesso, emesso dal prefetto di Napoli, al cantiere dei lavori di ristrutturazione edilizia dell’edificio scolastico del III circolo didattico “ex Bertona”, in via Santa Maria del Pozzo nel comune di Somma Vesuviana, per un importo di circa 5 milioni di euro. Le operazioni hanno permesso di appurare gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e in materia di previdenza ed al codice degli appalti relativamente all’affidamento dei subappalti.

Gli accertamenti del Gruppo Interforze sono estesi alla Stazione appaltante. Al riguardo sono riscontrate gravi inadempienze a carico del Rup e violazioni da parte della società esecutrice dei lavori per le quali è disposta l’immediata sospensione del cantiere. Il prefetto ha espresso un “sentito ringraziamento” alla Dia che ha coordinato i lavori e a tutti i componenti del Gruppo Interforze.