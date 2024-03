In un mondo sempre più interconnesso, la cautela è un’arma indispensabile contro le truffe informatiche, e recentemente è stata messa in luce una truffa che si spaccia per comunicazioni dall’INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. La truffa è subdola e si avvale di messaggi, e-mail o chiamate telefoniche fasulle, progettate per ingannare anche gli utenti più attenti. L’obiettivo dei truffatori è quello di ottenere informazioni sensibili o persino rubare denaro agli ignari destinatari.

Nel caso specifico della truffa INPS, i criminali mirano a giocare sull’urgenza e sulla fretta delle persone nel compiere azioni immediate. Ad esempio, un messaggio potrebbe recitare: “Gentile utente, verifichi i suoi dati per continuare a percepire i suoi benefici presso INPS. Per proseguire…” seguito da un link da cliccare.

Tuttavia, è fondamentale non cadere nella trappola. Cliccare su questi link potrebbe consentire ai truffatori di rubare dati personali, come coordinate bancarie o altre informazioni sensibili, mettendo a rischio la sicurezza finanziaria degli utenti.

Una recente testimonianza di un 58enne residente a Bollate ha messo in luce l’inganno. Quest’uomo ha dichiarato di non aver mai ricevuto benefici dall’INPS e di essere stato immediatamente sospettoso di un messaggio che suggeriva il contrario. La sua esperienza sottolinea l’importanza di essere vigili e critici di fronte a comunicazioni sospette.