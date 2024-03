Il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, è stato oggetto di un grave episodio di aggressione e insulti da parte di un individuo nella mattinata di oggi. Il primo cittadino del Comune a nord di Napoli è costretto a cercare cure presso gli operatori medici dell’ospedale ‘San Giuliano’ di Giugliano a causa di una forte tachicardia. Questo spiacevole episodio non è un evento isolato, poiché si aggiunge a una serie di invettive e aggressioni subite dal sindaco da parte della stessa persona. Giorni prima, Pirozzi sarebbe stato oggetto di insulti nei pressi del municipio. La situazione sembra aver raggiunto un punto critico, considerando che il sindaco ha dichiarato di essere stato nel mirino di questa persona per oltre un anno, con precedenti denunce già presentate in passato.

Il sindaco ha annunciato che nelle prossime ore si recherà dai carabinieri per formalizzare la denuncia contro l’aggressore. Questo atto è fondamentale per garantire che giustizia sia fatta e che simili episodi non si ripetano in futuro. La sicurezza e l’incolumità dei rappresentanti eletti sono di vitale importanza per il corretto funzionamento delle istituzioni locali e per il benessere della comunità.