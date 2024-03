Sulla Strada Statale Meta-Amalfi un evento inaspettato ha fatto sobbalzare i passeggeri di un bus privato che trasportava turisti lungo quella strada costiera. La tranquillità del viaggio è interrotta quando alcuni massi si sono staccati dalla roccia e hanno colpito il veicolo in transito. Fortunatamente, al momento, non si segnalano feriti tra i passeggeri. L’incidente ha richiamato immediatamente l’intervento dei carabinieri della stazione di Sorrento, che si sono recati sul posto per valutare la situazione e prendere i provvedimenti necessari. Una delle prime azioni intraprese è stata quella di verificare l’ipotesi di chiudere la strada al traffico, al fine di evitare ulteriori rischi per la sicurezza dei veicoli e dei viaggiatori.

La Strada Statale Meta-Amalfi, rinomata per i suoi panorami mozzafiato e le sue stradine tortuose che si snodano lungo la costa, è una delle mete preferite dai turisti che visitano la splendida regione campana. Tuttavia, la sua conformazione geologica, con pareti rocciose che si affacciano direttamente sulla strada, può rappresentare un potenziale pericolo in caso di caduta di massi o frane.

L’incidente di oggi, sebbene fortunatamente non abbia causato danni alle persone a bordo del bus, solleva preoccupazioni sulla sicurezza della strada e la necessità di adottare misure per prevenire simili eventi in futuro. Gli interventi di manutenzione e sicurezza lungo la strada costiera potrebbero essere rivisti e potenziati per garantire la sicurezza di tutti coloro che la percorrono.