Nel territorio del comune di Manocalzati, precisamente lungo via Luigi Del Mauro, si è verificato un incidente stradale di notevole gravità. Un camion carico di generi alimentari ha perso il controllo e si è ribaltato, causando ferite al conducente, un uomo di 33 anni. L’incidente ha richiesto un intervento immediato per il recupero del pesante automezzo. Per questo motivo, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono stati prontamente chiamati in azione. Inoltre, è stata necessaria l’assistenza di un’autogru proveniente dalla sede centrale del comando dei caschi rossi di Avellino per procedere con il recupero del camion ribaltato.

La situazione è stata gestita con professionalità e tempestività dalle autorità locali, ma non solo. Anche i Carabinieri della Stazione di Atripalda sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi necessari al fine di ricostruire la dinamica precisa dell’incidente. Questa fase di indagine è fondamentale per comprendere le cause dell’accaduto e adottare eventuali misure preventive per evitare che situazioni simili possano ripetersi in futuro.

Nel frattempo, l’uomo di 33 anni, rimasto ferito nell’incidente, è stato prontamente assistito e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni di salute attuali non sono ancora note, ma si spera in un rapido e completo recupero.