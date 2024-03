Una tragedia ha scosso la comunità di Bisaccia, provincia di Avellino, quando un uomo di 53 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato all’interno della betoniera che stava guidando. L’incidente è avvenuto nella contrada Ischitella nella mattina dell’otto marzo. L’uomo alla guida della betoniera è rimasto incastrato sotto il pesante automezzo dopo che quest’ultimo è finito in una scarpata, ribaltandosi. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e l’arrivo di un’eliambulanza, i tentativi di salvare la vita dell’uomo sono stati purtroppo vani.

La situazione si è complicata ulteriormente, richiedendo l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino per liberare l’uomo dalle lamiere dell’automezzo. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei soccorritori e dei sanitari del 118, l’uomo è deceduto durante i tentativi di rianimazione. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per comprendere le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.