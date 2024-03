Un incidente drammatico ha scosso la città di Frattamaggiore, nei pressi di Napoli, quando un giovane di 19 anni è rimasto ferito alla tempia mentre giocava a un pericoloso gioco d’azzardo noto come roulette russa. Il ragazzo, insieme a un amico minorenne, è finito denunciato per detenzione abusiva e ricettazione di un’arma alterata, dopo che il gioco è finito in tragedia. L’evento ha avuto luogo durante un momento di inspiegabile svago tra amici, quando il giovane ha deciso di partecipare a un gioco estremamente pericoloso e illegale. La roulette russa, una pratica insensata che coinvolge l’uso di armi da fuoco, vede i partecipanti girare il tamburo di una pistola, inserire un singolo proiettile, puntare l’arma alla propria testa e premere il grilletto. Un’azione folle che mette a rischio la vita dei partecipanti.

Purtroppo, questa volta l’incidente ha avuto conseguenze drammatiche, con il giovane colpito da un frammento metallico esploso dalla pistola a salve modificata. Le ferite, sebbene lievi, hanno richiesto il ricovero in ospedale, dove i medici hanno valutato che sarebbe stato necessario un periodo di guarigione di dieci giorni.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente dopo l’incidente e hanno avviato un’indagine approfondita per comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Gli accertamenti hanno rivelato che la pistola utilizzata nel gioco era alterata e nascosta in una campagna di Frattamaggiore. Entrambi i giovani coinvolti sono denunciati per detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione.