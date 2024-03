Un nuovo tragico episodio ha scosso la stazione di Bellizzi-Montecorvino Rovella, con conseguenze drammatiche che hanno colpito la comunità locale. Intorno alle 20:30 di ieri sera, i macchinisti del treno proveniente da Paola e diretto a Salerno hanno fatto una scoperta agghiacciante: una persona giaceva senza vita sui binari, in un’immagine sinistra che ricorda un precedente incidente avvenuto lo scorso 24 febbraio. La conferma dell’accaduto è giunta alle 20:45 da parte del personale di Trenitalia, il quale ha immediatamente sospeso la circolazione sulla linea ferroviaria “per accertamenti dell’autorità giudiziaria a seguito del ritrovamento di una persona deceduta nei pressi di Montecorvino”.

Secondo le prime indiscrezioni, la vittima, un uomo di circa 30 anni, sembra essersi lanciata di fronte al convoglio in corsa. Al momento, sembra essere esclusa l’ipotesi che la salma fosse già presente sui binari, indicando quindi che si tratti di un gesto volontario.

Le indagini sono in corso e si attende l’identificazione della vittima, un processo che dipenderà dalla ricomposizione della salma e dalla comparazione con le segnalazioni di persone scomparse o non rientrate a casa nelle ultime ore. Nel frattempo, il traffico ferroviario è interrotto per consentire all’autorità giudiziaria di effettuare tutte le necessarie verifiche.

Il recupero del corpo è risultato un’operazione complessa, poiché la salma era rimasta incastrata tra i binari e uno dei vagoni del treno. I passeggeri a bordo del convoglio sono rimasti intrappolati per un certo periodo, mentre anche i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito ritardi a causa dell’incidente.