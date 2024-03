Una tragedia ha colpito la comunità di Taranto con la prematura scomparsa di Sharon Bonillo, una giovane di soli 19 anni coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto la sera dell’8 marzo in via Mediterraneo. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la città e ha generato un’ondata di cordoglio sui social media. Sharon, originaria di Taranto, è deceduta dopo tre giorni di agonia, mentre era ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi a seguito dell’incidente, che ha coinvolto anche altre tre amiche della vittima. L’incidente si è verificato poco dopo le due di notte, quando la Fiat 500 a bordo della quale viaggiavano le giovani è finita fuori strada dopo aver urtato un’altra vettura. La vettura si è ribaltata prima di fermarsi, lasciando le giovani gravemente ferite.

La situazione di Sharon era parsa subito critica: ricoverata in coma e in gravi condizioni emodinamiche e metaboliche. Nonostante i massimi sforzi dei sanitari e i supporti vitali, purtroppo questa mattina ha subìto un’insufficienza multiorgano con arresto cardiocircolatorio irreversibile, rendendo vani tutti gli sforzi per salvarla.

Il direttore generale dell’Asl Taranto, Gregorio Colacicco, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità per la perdita di questa giovane vita, sottolineando la tragedia di una vita interrotta troppo presto a causa di un incidente stradale. Ha espresso vicinanza e solidarietà alla famiglia e agli amici della giovane in questo momento di grande dolore. Dopo l’incidente, altre tre giovani sono soccorse e trasportate al SS. Annunziata: due sono ancora ricoverate in ospedale in condizioni stabili, mentre una è stata dimessa.