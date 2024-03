Un’azione tempestiva della Polizia Municipale di Giugliano ha portato al sequestro di carne di dubbia provenienza presso un esercizio commerciale a Licola, accompagnata da sanzioni significative. Il nuovo comandante, Emiliano Nacar, ha guidato l’operazione che ha rivelato gravi irregolarità nella tracciabilità e nella marcatura dei prodotti alimentari. Durante un controllo presso un’attività di somministrazione nella zona di Licola, gli agenti hanno scoperto la mancanza di tracciabilità per alcuni alimenti e l’omissione delle indicazioni obbligatorie sulla provenienza e sulla filiera dei prodotti. La merce in questione, consistente in decine di chili di carne sottovuoto, è immediatamente sottoposta a sequestro amministrativo, in attesa di distruzione.

Inoltre, è emesso un verbale pecuniario di oltre 12.000 euro a carico del responsabile dell’esercizio commerciale, a causa delle gravi violazioni riscontrate. Questa azione dimostra l’impegno della Polizia Municipale nel garantire la sicurezza alimentare e proteggere i consumatori da pratiche commerciali scorrette e potenzialmente dannose.

Il sequestro di carne di dubbia provenienza sottolinea l’importanza della vigilanza e del controllo da parte delle autorità competenti per garantire che gli esercizi commerciali rispettino le normative in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità dei prodotti. È fondamentale che i consumatori possano fare acquisti in sicurezza, fidandosi della qualità e dell’origine dei prodotti che acquistano.