Il Nucleo Carabinieri Forestali di Marigliano ha condotto un’importante operazione che ha portato al sequestro di oltre 100 chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità. L’azione, organizzata e eseguita dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, ha visto il controllo di un laboratorio di pasticceria nel comune di Marigliano. Durante l’ispezione, i Carabinieri Forestali hanno scoperto che alcuni ingredienti utilizzati per la preparazione dei dolci erano scaduti nel lontano anno 2016. Questo solleva gravi preoccupazioni per la sicurezza e l’idoneità dei prodotti destinati al consumo umano. Inoltre, sono individuati prodotti alimentari senza la corretta tracciabilità, un elemento essenziale per garantire la provenienza e la qualità degli alimenti.

Di fronte a tali gravi violazioni delle normative sulla sicurezza alimentare, tutti i prodotti coinvolti sono posti sotto sequestro e successivamente destinati alla distruzione, al fine di evitare rischi per la salute dei consumatori.

L’operazione dei Carabinieri Forestali di Napoli fa parte di una più ampia strategia di controllo finalizzata a garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari lungo l’intera filiera di produzione. Questo include non solo il monitoraggio delle fasi di produzione e trasformazione, ma anche la verifica della conformità alle normative di sicurezza e tracciabilità.

Il sequestro di prodotti alimentari scaduti e privi di tracciabilità rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro le attività illecite nel settore alimentare e nella protezione dei consumatori da potenziali rischi per la salute.

Inoltre, il titolare dell’azienda responsabile delle violazioni è stato sanzionato con una multa di 5000 euro. Questa sanzione serve da chiaro messaggio che le violazioni delle normative sulla sicurezza alimentare non saranno tollerate e che coloro che mettono a rischio la salute dei consumatori saranno soggetti a severi provvedimenti legali.