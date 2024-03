Questa notte, un incendio ha colpito via Pasquale Nastro a Castellammare di Stabia, coinvolgendo sei autovetture e mettendo in pericolo un edificio circostante. L’intervento tempestivo dei carabinieri della sezione operativa e radiomobile ha contribuito a limitare i danni e a garantire la sicurezza dei residenti. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe partito da una delle vetture parcheggiate lungo la via, propagandosi lentamente alle altre auto nelle vicinanze. Le fiamme hanno lambito anche un edificio adiacente, che è stato evacuato per precauzione per alcune ore. Fortunatamente, le indagini successive hanno rivelato che la struttura non ha subito danni strutturali e non si sono registrati feriti.

Al momento, le autorità stanno conducendo indagini per determinare l’origine e la causa dell’incendio. È fondamentale chiarire se si tratti di un evento accidentale o se ci siano elementi che possano suggerire un’origine dolosa. Gli investigatori stanno esaminando attentamente la scena e raccogliendo eventuali prove per far luce sulla vicenda.

L’incendio delle sei auto e il coinvolgimento dell’edificio circostante hanno scosso la comunità locale, ma l’intervento rapido e coordinato delle forze dell’ordine ha contribuito a gestire la situazione in modo efficace e a prevenire danni più gravi. La priorità ora è quella di completare le indagini e assicurarsi che eventi simili non si ripetano, garantendo la sicurezza e la tranquillità della zona.