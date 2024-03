Il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari ha lanciato un bando di concorso per reclutare operatori ATA (Assistenti Tecnici Amministrativi) per svolgere compiti ausiliari all’interno dell’istituto. Questa iniziativa è finalizzata alla creazione di una lista graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato, volte a sostituire il personale assente.

Requisiti Necessari

Per partecipare a questo concorso, i candidati devono soddisfare una serie di requisiti generali, tra cui:

Essere maggiorenni.

Avere cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea, con una conoscenza adeguata della lingua italiana, o cittadinanza extracomunitaria con una conoscenza adeguata della lingua italiana.

Godere dei diritti politici.

Non essere stati dichiarati decaduti, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici che sono stati collocati a riposo in base a disposizioni transitorie o speciali.

Niente condanne penali che escludono l’accesso all’impiego pubblico.

Per i candidati di sesso maschile, avere una posizione regolare riguardo agli obblighi militari o non essere tenuti a svolgere tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della legge sulla sospensione del servizio militare obbligatorio.

Avere idoneità fisica al lavoro.

Inoltre, è necessario aver completato l’obbligo scolastico secondo la normativa vigente e essere iscritti nelle liste di uno dei Centri per l’impiego, allegando una certificazione in tal senso.

Attività degli Operatori ATA

Gli operatori svolgono una serie di compiti ausiliari all’interno del Conservatorio, seguendo istruzioni assegnate o procedure prestabilite. Questi compiti non richiedono una preparazione professionale specializzata ma una responsabilità per l’esecuzione corretta delle mansioni. Le attività principali comprendono:

Sorveglianza, accoglienza e vigilanza.

Pulizia degli ambienti e degli arredi.

Spostamento di suppellettili e materiale didattico.

Fornitura di servizi informativi e tecnologici di base.

È importante sottolineare che le sostituzioni necessarie sono urgenti, quindi i candidati selezionati devono essere in grado di raggiungere il luogo di lavoro rapidamente e iniziare il servizio entro 24 ore dalla richiesta, al fine di sostituire tempestivamente il personale assente.

Scadenza e Modalità di Candidatura

I candidati interessati possono presentare la propria candidatura entro il 26 marzo 2024. Per presentare la domanda di ammissione è necessario seguire attentamente le istruzioni fornite nel bando di concorso, che può essere scaricato dal sito web del Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari. È fondamentale compilare correttamente tutti i moduli richiesti e allegare la documentazione necessaria per attestare il possesso dei requisiti richiesti.