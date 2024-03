Il personale dell’unità operativa infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli è intervenuto con tempestività a seguito di un grave incidente verificatosi tra due motoveicoli in via Nuova dietro la Vigna, precisamente all’altezza della rotonda Madonna delle Grazie, nella zona di Piscinola. I conducenti coinvolti, di 28 e 42 anni rispettivamente, sono trasportati d’urgenza in ospedale e ricoverati in prognosi riservata. Uno è stato ricoverato al Cardarelli, mentre l’altro è stato trasportato all’Ospedale del Mare.

Dai primi rilievi effettuati dalla Polizia Locale di Napoli emerge che i due motoveicoli, un SH 300 e un Beverly 300, stavano viaggiando in direzioni opposte lungo la strada e, giunti alla rotonda, hanno avuto un violento impatto quasi frontale.

L’incidente ha generato un impatto significativo non solo sulla circolazione stradale, ma anche sulla vita dei conducenti coinvolti e delle loro famiglie. Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto al fine di comprendere le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

Si tratta di un tragico evento che sottolinea l’importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali da parte di tutti gli utenti della strada. La sicurezza stradale deve rimanere una priorità assoluta per tutti, affinché tragedie come questa possano essere evitate in futuro.