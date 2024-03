Nello scenario di Marigliano, una scena degna di un film d’azione hollywoodiano si è svolta sotto gli occhi increduli dei residenti locali. Ciò che sembrava un normale pomeriggio si è trasformato in una corsa spericolata tra ladri e Carabinieri, con tanto di inseguimento attraverso le strade della provincia nord-orientale di Napoli. Tutto è iniziato con l’insolita vista di un furgone carico di latticini che sfrecciava lungo le strade, il motore ruggente mentre cercava di fuggire alla velocità della luce. A fare da scorta a questa corsa folle, un’auto bianca anch’essa a velocità elevata. Tuttavia, dietro questa scena da film si nascondeva un dramma ben reale.

Il furgone era rubato e l’auto che lo seguiva era già sequestrata. Due pattuglie dei Carabinieri, avvertite della situazione, erano sulle loro tracce, determinate a fermare i fuggitivi e a riportare la calma nella zona. La fuga è durata per diversi chilometri, fino a quando i ladri si sono trovati bloccati in via 11 settembre. Con l’aiuto di altre pattuglie che si erano unite alla caccia, i Carabinieri sono riusciti a bloccare la strada ai due veicoli e ad arrestare i fuggitivi.

Armando e Simone Vinciguerra ed Enrico Lentini, tutti originari di Napoli e già noti alle forze dell’ordine, sono arrestati e dovranno rispondere di concorso in furto aggravato. I primi due provengono da San Giovanni a Teduccio, mentre il terzo è del quartiere Vasto. Attualmente, i tre sono detenuti in attesa del rito direttissimo, dove verranno affrontate le loro responsabilità di fronte alla legge.