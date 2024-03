Un tragico episodio di violenza ha scosso San Giovanni a Teduccio, quartiere di Napoli, dove un uomo è finito ucciso a colpi di pistola nel parcheggio di un supermercato Decò in corso Protopisani. Il crudele omicidio ha attirato l’intervento immediato degli agenti della Squadra Mobile e del commissariato di San Giovanni, che si sono recati sul luogo del delitto per avviare le indagini. Secondo le prime informazioni emerse, la vittima sarebbe identificata come un noto ingegnere locale, il quale pare avesse avuto alcuni precedenti giudiziari in passato.

Le circostanze esatte che hanno portato a questo atto di violenza non sono ancora chiare, e le autorità sono al lavoro per fare luce sull’accaduto. Sulla scena dell’omicidio c’è un video diffuso online mostra l’attore di fiction Ciro Cocozza mentre riprende le forze dell’ordine sul luogo del crimine. Questo evento insolito potrebbe aggiungere ulteriori elementi di interesse e attenzione mediatica al caso. Nell’agguato è rimasto ferito anche un 30enne di passaggio ma non è in pericolo di vita.