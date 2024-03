Nella notte a Battipaglia una banda di malviventi ha messo a segno un audace furto ai danni dei parcometri posizionati nelle aree di sosta vicino al Municipio, nel cuore del centro cittadino. L’azione criminale, avvenuta nella scorsa notte, ha portato al saccheggio di una decina di parcometri per un bottino di oltre ottomila euro. Il piano orchestrato dai ladri è eseguito con meticolosa precisione. Utilizzando torce incandescenti, hanno perforato i parcometri per accedere al contenuto in denaro, composto principalmente da monetine. Successivamente, con l’ausilio di potenti aspirapolvere, hanno estratto migliaia di monete dai dispositivi di pagamento.

Le indagini riguardanti questi furti sono immediatamente avviate dalla polizia municipale di Battipaglia, sotto il comando del generale Ciriaco Fausto Troisi e del vicecomandante Domenico Di Vita. Ieri, gli investigatori hanno esaminato i parcometri colpiti e acquisito i filmati provenienti dal sistema di videosorveglianza comunale, che potrebbero fornire importanti indizi per risalire agli autori del crimine.

In particolare, in via Turati, a pochi passi dal Municipio, sembra che i furti siano commessi da un singolo individuo, il cui volto è ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Questo elemento potrebbe facilitare l’identificazione del colpevole nelle prossime ore.

Nonostante l’audacia dei ladri, nessuno ha notato l’attività criminale mentre era in corso, e le forze dell’ordine sono state allertate solo successivamente, quando i vigili urbani hanno notato i danni ai parcometri e hanno constatato il furto. Tuttavia, grazie alla tempestiva reazione delle autorità e al supporto dei sistemi di videosorveglianza, i criminali potrebbero essere individuati e arrestati a breve.