I bed and breakfast stanno vivendo una fase di espansione senza precedenti nel mercato turistico, emergendo come un’alternativa sempre più popolare agli alberghi tradizionali. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, le regole per l’apertura e la gestione di un bed and breakfast all’interno di un condominio sono soggette ad un’analisi dettagliata, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle normative sul rumore, in particolare quando i B&B sono situati in condomini, dove le regole sono più rigide. Nonostante siano situati all’interno di condomini, i bed and breakfast sono considerati attività a conduzione familiare di carattere saltuario, e non imprese commerciali. Per l’apertura di queste strutture, l’autorizzazione può essere ottenuta senza la preventiva approvazione dell’assemblea condominiale, a patto che il regolamento condominiale non vieti espressamente l’attività di bed and breakfast.

Tuttavia, una sentenza della Cassazione del 2014 ha stabilito che un eventuale divieto per attività commerciali si estende anche ai bed and breakfast, e solo i condomini possono autorizzare, con voto unanime, la modifica del regolamento per consentire l’apertura di queste strutture.

Le normative riguardanti i bed and breakfast variano da regione a regione, ma negli ultimi anni tutte le regioni hanno previsto la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l’avvio di queste attività. Alcune regole sono comuni a tutte le regioni, come ad esempio il rispetto del divieto di rumori molesti all’interno del condominio, con sanzioni fino a 800 euro per chi non rispetta tali normative.

Queste regole e normative riflettono l’importanza di trovare un equilibrio tra lo sviluppo del settore dei bed and breakfast e la tutela del benessere e della tranquillità dei condomini. La crescente popolarità di queste strutture turistiche richiede una maggiore attenzione alle regole e alle norme da parte degli operatori del settore, al fine di garantire una convivenza armoniosa all’interno dei condomini e un’esperienza piacevole per tutti i visitatori.