Nel quartiere Pianura, i carabinieri della stazione di Pianura e quelli del nucleo Operativo e Pmz di Bagnoli hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, che ha portato all’arresto di due persone e alla denuncia di un’altra per furto di energia elettrica. Durante il servizio, è emerso che due panifici operavano con energia elettrica rubata, avendo manomesso i contatori e collegato gli impianti direttamente alla rete madre. La prima persona arrestata è una donna di 34 anni, titolare di una panetteria a Giugliano. I militari hanno accertato che il contatore del locale era manomesso, causando un danno stimato di oltre 18.000 euro in meno di due anni.

La donna è posta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Inoltre, sono stati sequestrati 200 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione. Il marito della donna è stato denunciato per concorso nella manomissione del contatore.

La seconda persona arrestata è una donna di 56 anni, anch’essa coinvolta in un altro panificio dove è stato scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica. Anche in questo caso, il danno stimato per i consumi non rilevati supera i 34.000 euro. Sono stati sequestrati 300 chili di prodotti alimentari in pessimo stato di conservazione. La donna è stata posta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.