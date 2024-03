Un colpo audace sventato dai Carabinieri delle stazioni di Sorrento e Massa Lubrense, che hanno arrestato due individui georgiani, entrambi senza precedenti penali, di 53 e 33 anni, accusati di furto aggravato. I due sono sorpresi all’esterno di un supermercato mentre riempivano borsoni con decine di bottiglie di liquore, presumibilmente sottratte da vari market nella penisola sorrentina. Il valore della refurtiva recuperata e poi restituita è stimato in oltre mille euro. Ciò che ha sorpreso i militari è stato il metodo insolito utilizzato per occultare la merce rubata: una camicia sartoriale con un doppio fondo, appositamente progettato per nascondere le bottiglie di liquore.

L’ingegnoso trucco della camicia con doppio fondo ha permesso ai ladri di aggirare i controlli di sicurezza e di nascondere la merce rubata in modo efficace. Tuttavia, la prontezza d’intervento dei Carabinieri ha portato all’arresto dei due colpevoli e al recupero della refurtiva.

Attualmente, i due georgiani si trovano in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Saranno chiamati a rispondere dell’accusa di furto aggravato e affronteranno le conseguenze legali dei loro atti criminali.