I Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro hanno recentemente portato a termine un’operazione che ha portato all’arresto di Luigi Leonardi, un uomo di 51 anni senza fissa dimora, già noto alle autorità per reati precedenti. L’arresto è avvenuto nelle vicinanze di un supermercato situato in via Lomonaco, dove Leonardi è sorpreso intento a commettere un furto aggravato. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, al momento del suo arresto, Leonardi aveva con sé e all’interno di uno zaino numerosi oggetti rubati dagli scaffali del supermercato, per un valore complessivo stimato intorno ai 700 euro. Tra gli oggetti rubati, vi erano anche dieci profumi nascosti nello zaino, alcuni dei quali ancora dotati di placca antitaccheggio, a dimostrazione della loro provenienza illecita.

Durante il fermo, Leonardi ha cercato di identificarsi mostrando un documento d’identità, che in seguito si è rivelato essere contraffatto. Questo ha portato all’aggiunta delle accuse di ricettazione e possesso di documenti falsi nei confronti dell’uomo.

Attualmente, Luigi Leonardi si trova in camera di sicurezza, in attesa di affrontare le accuse mosse nei suoi confronti dinanzi alla giustizia. L’arresto di Leonardi è un ulteriore esempio del costante impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine e preservare la sicurezza della comunità, soprattutto nelle aree urbane più popolose come Napoli Centro.