L’INPS offre un incentivo speciale in occasione del matrimonio, un momento che rappresenta un traguardo importante nella vita di una coppia. Questo aiuto finanziario prende la forma di un congedo matrimoniale, che consente ai lavoratori di assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo vicino alle nozze, mantenendo la normale retribuzione. Il matrimonio è un evento significativo che richiede spesso un investimento economico considerevole, e il congedo matrimoniale dell’INPS si propone di alleviare parte di questo carico finanziario. Grazie a questo beneficio, gli sposi possono godere di un periodo di assenza dal lavoro, generalmente di circa 15 giorni, in occasione delle loro nozze o della loro unione civile, senza subire perdite economiche.

Tuttavia, è importante sottolineare che per accedere al congedo matrimoniale, il matrimonio deve avere validità civile. Questo significa che solo i matrimoni legalmente riconosciuti possono beneficiare di questo incentivo. Gli sposi possono ottenere l’assegno per il congedo matrimoniale dall’INPS, insieme ad altri eventuali benefici offerti dalle loro aziende, come congedi retribuiti aggiuntivi o permessi speciali legati agli eventi matrimoniali.