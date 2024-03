In seguito agli annunci delle scorse settimane riguardanti una politica di tolleranza zero nei confronti delle trasgressioni sul conferimento dei rifiuti, sono intensificati i controlli da parte degli operatori della ditta incaricata del servizio di nettezza urbana, insieme agli agenti di polizia municipale. Durante queste operazioni è riscontrato che diversi sacchetti non erano conformi alle normative vigenti. Alcuni sacchetti erano di colore nero, mentre altri contenevano tipologie di rifiuti diverse da quelle previste nel calendario di raccolta differenziata. Gli operatori hanno individuato diversi dettagli che hanno permesso di identificare i trasgressori, residenti sia sul territorio comunale che al di fuori di esso. Questi individui saranno sanzionati in conformità alle disposizioni municipali.

Ilenia Terracciano, assessore all’Ambiente del Comune di Pollena Trocchia, ha commentato l’azione affermando: “Abbiamo iniziato con la sensibilizzazione porta a porta e nelle scuole, poi abbiamo aggiunto etichette sui rifiuti non conformi, e adesso stiamo eseguendo controlli sul territorio, sanzionando i trasgressori. Questo è un percorso volto a debellare l’odioso fenomeno degli sversamenti abusivi e a tutelare l’ambiente, un patrimonio di immenso valore e una risorsa vitale per tutti noi”.

Il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, ha sottolineato l’importanza di contrastare gli sversamenti abusivi, che danneggiano l’ambiente, deturpano il territorio e generano spese aggiuntive per l’Ente per il loro smaltimento. Ha inoltre evidenziato il fatto che queste azioni vanificano gli sforzi di coloro che si impegnano quotidianamente nella raccolta differenziata dei rifiuti.